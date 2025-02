Córka Jacka Kaczmarskiego o traumie z dzieciństwa: "Ojciec wściekł się i moje cudowne zabawki wyniósł na śmietnik"

A mi to śmierdzi trochę. Pani aktorka, wokalistka, modelka i kto tam jeszcze, mimo pomocy i protekcji licznych znajomych ojca, którzy załatwiali jej pracę i dom w Warszawie za darmo... jakoś nie za bardzo się wybiła w showbiznesie więc po raz kolejny próbuje się przebić na byciu ofiarą. Wydaje książkę, która niby ma być o traumach ludzi zwiazanych ze światem artystycznym, ale tak naprawdę jest jej biografią? Biografią kogo? Dziecka kogoś sławnego? Co chwilę wywiad i artykuł tylko o niej i o tym jaki jej ojciec był zły... no pewnie był alkusem, ale nie wierzę jej we wszystko. Po prostu. Brakło talentu, to trzeba inaczej. Byle chwytliwie i na czasie.