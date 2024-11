Mój mąż gdy byłam w ciąży, pracowałam w innym województwie do końca ciąży, on w tym czasie na kawkach bywał.Zaplanowal.sobue, że skoro jestem tak ambitna to będę zasuwać później ostro, załatwiać wszystko jemu i jego koledze bo planowali założyć firmę ale żeby uruchomić i korzystać z moich znajomości, oczywiście jja dowiedzialam się o tym, gdy dziecko miało 1,5 roku.Gdy się nie zgodziłam bo chciałam dokończyć studia i mieć czas dla rodziny, w końcu ppo to ja zakładałam, zaczęły się awantury.Wteedy nie rozumiałam, sądziłam, że hormony muu buzują..Dziś widzę,miał plan zz kumplem, żebym tyrała, żebym latała bo oni chcieli moim kosztem kasę grzebać, żebym ha coś z tego miała, to oczywiście na swoje konta, także ja dziękuję za tyranie, pracowałam od małego na gospodarce, potem do 40 na kilku etatach przez 20 lat, teraz chce na spokojnie żyć..