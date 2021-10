Córka Małgorzaty Pieńkowskiej debiutuje na dużym ekranie. Tak wygląda Ina Sobala (ZDJĘCIA)

Małgorzata Pieńkowska to aktorka znana głównie z roli w "M jak Miłość". W jej ślady poszła córka Ina Sobala , która ma już za sobą debiut na dużym ekranie. 29-latka pojawiła się na premierze filmu "To tylko miłość", gdzie gra u boku Tomasza Karolaka i Małgorzaty Kożuchowskiej.

"To tylko miłość" to film w reżyserii Michała Rogalskiego opowiadający historię trzech sióstr, które na swój sposób przeżywają miłosne perypetie. We wtorek odbyła się premiera filmu, nie zabrakło na niej głównych aktorów biorących udział w produkcji.

Niezwykłe było to, że musiałam przekonywać reżysera, że bycie vlogerką to nie jest taka prosta sprawa i naprawdę muszę zwracać uwagę na to, w jaki sposób ten telefon trzymam i jak to wygląda - powiedziała Karolinie Gilon.