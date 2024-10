Córka Małgorzaty Walewskiej też jest artystką. Jak wygląda 32-letnia Alicja?

Największą rozpoznawalność w ojczyźnie zyskała za sprawą popularnego show Polsatu " Twoja Twarz Brzmi Znajomo ". Małgorzata z formatem związana jest od początku. Choć jurorka może pochwalić się sporą sympatią widzów, to jej życie prywatne już od wielu lat owiane jest nutką tajemnicy.

Córka Małgorzaty Walewskiej ma artystyczną duszę

Córka śpiewaczki jest absolwentką Wydziału Scenografii Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie pracuje jako scenografka grupy "Pożar w Burdelu". Alicja Kokosińska współpracowała przy różnych projektach. Przygotowywała scenografię m.in. dla Kwiatu Jabłoni czy samej Małgorzaty Walewskiej. Scenografia, to jednak nie wszystko. 32-latka projektuje również ubrania oraz sprzedaje swoje obrazy. Chociaż córka gwiazdy Polsatu stroni do show-biznesu, to czasem towarzyszy mamie podczas ważnych eventów.