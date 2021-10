Córka Norbiego WYDAŁA SINGIEL! Pójdzie w muzyczne ślady ojca?

Marysia 41 min. temu zgłoś do moderacji 35 0 Odpowiedz

Powiem szczerze że mnie wkurzaja te wszystkie programy rozrywkowe. W The Voice są osoby którym kariera nie wyszła, mają wydane płyty i próbują wskrzesic swoją karierę za pomocą mediów. Moja koleżanka ślicznie śpiewa, chodzi na lekcje śpiewu. To tyle. Chciała iść do X Factor to przegrywala z profesjonalistami mającymi nagrane płyty i trasy koncertowe. Uważam że to nie fair. Te programy w założeniu mają dopiero stworzyć z kogoś gwiazdę, wyszlifowac talent. A nie wskrzeszac kariery no nameów. Z jakiegoś powodu nikt ich płyt nie kupuje...wiec to o czymś świadczy. W tv są wielkie układy.