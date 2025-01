Córka Pawła Golca ma 21 lat i chce iść w ślady ojca. Wydała właśnie debiutancką piosenkę. Ma zadatki na prawdziwą gwiazdę?

Maja Golec , córka Pawła Golca i jego żony Katarzyny, ma 21 lat i już zyskała niemałe uznanie w mediach społecznościowych. W świecie muzyki stawia pierwsze kroki, jednak talent, jaki prezentuje, nie pozostaje niezauważony. Okazuje się, że Maja odziedziczyła żyłkę do muzyki po sławnym ojcu. Jej działalność muzyczna wokół coverów zyskała dużą popularność, co może być początkiem znaczącej kariery muzycznej.

Warto zaznaczyć, że choć Maja stara się stworzyć własną drogę w muzyce, nie ucieka od swoich korzeni. Często nawiązuje do tradycji muzycznej swojej familii, co dodaje jej kompozycjom autentyczności. Paweł Golec publikował w mediach społecznościowych nagrania swojej córki, które spotkały się z entuzjastycznym odbiorem. Dzięki niemu Maja miała okazję od najmłodszych lat obcować z muzyką, co w naturalny sposób skierowało ją na ścieżkę kariery muzycznej.