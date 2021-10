Córka Steve'a Jobsa debiutuje na wybiegu w roli modelki podczas paryskiego Tygodnia Mody. Ma w sobie "to coś"? (ZDJĘCIA)

Warto wspomnieć, że absolwentka prestiżowego Uniwersytetu Stanford wyraźnie szykuje się na podbój amerykańskiego show biznesu. Jobs coraz chętniej pojawia się publiczne z ukochanym Harrym Hudsonem, który od lat należy do najbliższego grona przyjaciół klanu Kardashian. Eve zdążyła już nawet wystąpić w teledysku wokalisty do piosenki "Take My Time".