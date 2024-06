Córki hollywoodzkiego aktora wybrały się na premierę w ODWAŻNYCH stylizacjach. Internauci krytykują gwiazdora: "ZŁE rodzicielstwo"

Krzysiek H. 34 min. temu zgłoś do moderacji 48 0 Odpowiedz

Mhm, wczoraj mijałem po południu grupę dziewczyn które wyszły z podstawówki mijam to miejsce kilka razy w tygodniu bo chodzę obok na basen. Makijaż miały jak na imprezę, kreski do skroni, jakieś świecące rzeczy przkejone w około brwi, ogromne rzęsy. Ubrane były w luźne dżinsy z pod których wystawały im majtki. Miały co prawda bluzy rozsuwane rozpięte a pod spodem po prostu sportowe staniki i gołe brzuchy. Jedna z nich była tak czymś wymarowana na tym brzuchu że świeciła się jak robot. Te dziewczynki że zdjęcia wyglądają przy tym co zobaczyłem wczoraj...mega skromnie. Wy tu ciśnienie cię jakiegoś faceta że jest złymi ojcem bo jedna ma odkryte ramiona a druga bluzkę w fasonie gorsetu. Weźcie się przejrzyjcie dookoła, jak wyglądają Wasze siostry, córki, sąsiadki i miejcie odwagę zacząć je wychowywać bo to jak wyglądają teraz 12-13 latki to jest szok!!!