Cristiano Ronaldo kupił w Dubaju willę z PRYWATNĄ PLAŻĄ za 250 milionów złotych!

Monka 33 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Noi ci związku z tym ? Mamy bić brawo? Nie da mi to szczęścia a oni nich korzystają z całych sił 😊 To inni ludzie niż my szaraki Wchodzą do sklepu dostają ciuchy Biżuterię samochody wszystko co mogą reklamować Nawet dziecko mają od surogatki więc Hello co tu zazdrościć Ja mogę SAMA wyjść na spacer a oni ?😂😂