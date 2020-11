Cristiano Ronaldo opłakuje śmierć Diego Maradony: "ŚWIAT POŻEGNAŁ GENIUSZA"

qwerty 52 min. temu zgłoś do moderacji 18 14 Odpowiedz

Geniusz? Bez przesady, był wybitnym sportowcem, ale to wciąż tylko kopacz piłki. Życzyłbym sobie by prawdziwych geniuszy świat adorował w taki sposób i by ich zarobki były choć w 10% tak wysokie jak tych całych piłkarzy.