Dagmara Kaźmierska zachwyca się potencjalną synową: "Delikatna jak kwiatuszek! TO NIE PUSTA LALECZKA"

Ona jest za delikatna do tego świata. To nie jest dla niej. Show biznes jest niestety ciężki. Tutaj trzeba mieć ostre pazury. Twardy tyłek. Ludzie potrafią być bardzo okrutni. Jej zresztą do tego nie ciągnie. Ona chce być lekarzem. Tam jest bardzo dobrze w głowie poukładane. To nie jest pusta laleczka. To złote dziecko.