Dagmara z "Królowych Życia" z dumą przyznaje się do noszenia naturalnych futer: "Ja CAŁE ŻYCIE LISY. Nie zmieniam swoich przekonań"

Fani Dagmary znakomicie zdają sobie sprawę z jej słabości do błyskotek i drogich dodatków. Dopiero jednak w wyemitowanym w zeszły piątek odcinku "królowa" postanowiła skomentować swoje zamiłowanie do bodajże najbardziej problematycznego materiału w całej branży modowej - naturalnych futer .

Dagmara towarzyszyła swojej przyjaciółce Edzi w wyprawie do drogerii, gdzie miały zakupić farbę do włosów. Przy kasie Kaźmierska chciała już poprosić o foliową siatkę, jednak została skarcona przez ciężarną znajomą , która od jakiegoś czasu stara się wieść bardziej ekologiczny tryb życia. Zdaniem Dagmary Edzia wyszła na hipokrytkę, ponieważ sama do niedawna nie zważała na tego typu "drobnostki".

Warto tutaj nadmienić, że Rafał Grabias i Gabriel Seweryn, również bohaterowie Królowych Życia, też nie kryją się ze swoją miłością do naturalnych futer. Co więcej, produkcja futrzanych płaszczy to główne źródło utrzymania Seweryna, a co za tym idzie również Grabiasa, który od lat żyje na garnuszku swojego partnera.