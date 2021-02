"Daj się odmienić". Poznajcie bohaterki nowego programu Telewizji WP

Zmiany zaczną się już w klinice medycyny estetycznej, która ma do zaoferowania nie tylko poprawianie urody, ale przed wszystkim przeciwdziałanie skutkom upływającego czasu. Dla Agnieszki będzie to pierwsza styczność z medycyną estetyczną, za to jej siostra już dobrze wie, co w trawie piszczy. Do tego zdecydowane działania Wojtka Zielińskiego, który nie boi się ostrego cięcia, oraz modowe, nie zawsze oczywiste tipy Sylwii Antoszkiewicz, powoli odświeżą wizerunki dziewczyn. Dopełnieniem wspaniałych zmian będzie szkolenie z makijażu u Jarka Juźwina i voila – wszystko prawie gotowe do wielkiego finału.