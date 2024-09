Damian Kordas o mały włos a stałby się ofiarą OSZUSTWA. "Szybko ZABLOKOWALIŚMY moje konta"

Ja też się ostatnio tak zrobiłam. Wcześniej śmiałam się z tych ludzi co dają się złowić ale wystarczy chwilowa utrata czujności. Zmęczenie, gorszy dzień, późna pora, jakiś nowy system, którego jeszcze nie znacie i można dać się nabrać. Trzeba być bardzi czujnym gdzie się wpisuje login i hasło do banku. A jak ktoś chce blik to już to jest mega czerwona flaga. Ja w porę oprzytomniałam ale niewiele brakowało i też bym podała oszustom blika. Oni potrafią dzwonic i was dalej wkręcać, że teraz was poprowadzą przez system. Że są z pomocy technicznej. Jaja. Robią presję, cały czas gadają, żeby nie było chwili na zastanowienie. Uważajcie. Oszustów jest masa. Ja się prawie zrobiłam na OLX. Nowym użytkownikom oszuści wysyłają phishingowe wiadomości.