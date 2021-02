Dannii Minogue wspomina młodość w cieniu sławnej siostry: "Mówili, że Kylie jest ode mnie lepsza, BO JEST CHUDA"

Kiedy przeprowadziłam się do Londynu w latach 90., ideałem piękna była Kate Moss. Musiałaś być chuda. To było najważniejsze, było dla ciebie przepustką na okładki magazynów. Cóż, ja do tego kanonu nie pasowałam. To nie byłam ja. Ale ten obraz był ci narzucany we wszystkich magazynach do tego stopnia, że zaczęłaś sama wierzyć w jego wyższość. "Jesteś lepsza, jeśli jesteś chuda". Wielokrotnie nastawiano mnie przeciwko mojej siostrze. "Ona jest chuda, a ty nie, jesteś gruba". Każde z tych słów było wypowiedziane pod moim adresem. To było bardzo trudne - przyznaje mama 10-letniego Ethana.