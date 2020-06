Danuta Holecka POPIERA związki jednopłciowe na antenie TVP Info?! "Pańska rodzina jest TAKĄ SAMĄ rodziną jak moja!"

Ewka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przeciez to oczywiste... PAD zostal skrytykowany za ostre slowa o LGBT i ta cala szopka to nic innego jak ocieplanie wizerunku PISu. A Pani Holecka, coz... Polecam jej wywiad z Jurkiem Owsiakiem sprzed kilku lat. Ta Pani nie ma swoich pogladow - robi to co kaze jej gora.