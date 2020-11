Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk ma ŚCISŁE wykształcenie

Mimo że Danusia wielokrotnie przyznawała, iż wywołana przez jej rodzinę burza znacznie odbiła się na jej zdrowiu fizycznym i psychicznym (stwierdziła nawet, że nie dożyje sześćdziesiątki), małżonka Zenka ewidentnie nie potrafi zrezygnować z życia "na świeczniku", wciąż dostarczając brukowcom tematów do pisania. Mimo zapewnień o wycofaniu się z show biznesu, ostatnio żona króla disco polo wróciła do sieci, obwieszczając to zmianą zdjęcia profilowego, na którym prezentuje się niczym prawdziwa "królowa życia". Jak wiadomo, Danka ceni sobie markowe ciuszki i ekskluzywne dodatki, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach.