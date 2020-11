Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk już wróciła na Facebooka! Tęskniliście?

a,,, 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Niech kazdy zajmie sie wychowywaniem swoich dzieci, on nie powinnien placic alimentow jezeli matka zabrania widzenia sie z dzieckiem co to jest 2 tyg u niego 2 u niej babcia nie da skrzywdzic wnusi W USA zeby tak zrobila poszla by siedziec i zostala pozbawiona praw rodzicielskich. Co to za sady.