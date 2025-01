Danuta Martyniuk niebawem przejdzie na emeryturę. Od lat nie pracuje, ale nie boi się o niskie świadczenie

Znane osoby, które od pokoleń obserwujemy na szklanym ekranie, na ogół wypowiadają się o rychłej jesieni życia w pesymistycznym tonie. Po latach prężnych karier, intratnych propozycji i częstych występów ze smutkiem oglądają się za siebie, utyskując na wysokość wyliczanych przez ZUS świadczeń emerytalnych. Nikt z nich jednak nie kwapi się do tego, by wspomnieć o czasach swych największych triumfów, kiedy ich stany kont wzbogacały się o kwoty, o jakich wielu Polaków mogło wówczas tylko pomarzyć.

19 maja Danuta Martyniuk będzie obchodzić 58. urodziny. Oznacza to, że w 2028 r. zasili grono emerytów . Pomimo tego, że obecnie nie jest nigdzie zatrudniona na umowę o pracę, zupełnie nie martwi się o swoją przyszłość.

Danuta Martyniuk jest w stanie obniżyć standardy życiowe

Żona najpopularniejszego wokalisty muzyki disco polo racjonalnie podchodzi do tematu finansów na przyszłość. Wraz z mężem odkładają niemałą część środków, co może posłużyć za przykład dla innych artystów, którzy nie zawsze mają zapewnione stabilne źródło dochodu po zakończeniu kariery. Danuta Martyniuk jest przekonana, że dzięki ich oszczędnemu podejściu do gospodarowania pieniędzmi, wspólnie z Zenonem będą mogli cieszyć się spokojną starością.