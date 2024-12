Danuta Martyniuk OSCHLE reaguje na pytanie o wspólne święta z synem

Daniel Martyniuk wielokrotnie wywoływał skandale w polskim show-biznesie. Kolejny wybuch napięcia zaczął się od obraźliwych słów Daniela skierowanych do ojca, które wywołały publiczną dyskusję. Danuta Martyniuk, matka Daniela, nazwała go "ćpunem" i postawiła ultimatum, by syn podjął leczenie, inaczej zerwą z nim kontakty.