David Beckham chwali księcia Harry'ego: "Każdy ojciec chce być TAKI JAK ON"

David Bekcham dzięki swoim sukcesom na boisku, otrzymał nie tylko status celebryty, ale też przyjaciela rodziny królewskiej. Od lat przyjaźni się z księciem Harrym i razem z Victorią zapraszani są na dworskie uroczystości. Sam piłkarz usilnie stara się ponoć o to, żeby oficjalnie uzyskać tytuł szlachecki . Niestety, do tej pory bezskutecznie.

Nie rozmawiałem z Harrym o przenosinach . Rozmawiamy ze sobą jako przyjaciele i to jest dla mnie najważniejsze - wyznał piłkarz. Myślę, że napawa się byciem młodym ojcem i to o tym przeważnie dyskutujemy . Kiedy zostajesz rodzicem, wszystko się zmienia - dodał.

Kochamy go i jest wspaniałą osobą, a to jest tak naprawdę najważniejsze. Jestem dumny widząc to, co osiągnął jako człowiek, jego rozwój i to, że stał się człowiekiem, którym chciałby zostać każdy ojciec. Ojcowie powinni być kochający i to widzę w Harrym - podsumował David.