David Beckham romantycznie porównuje stopy Victorii do... MORSKIEGO SKORUPIAKA. Widzicie podobieństwo? (FOTO)

Mój starszy kolega jest najlepszy😂😂😂😂😂-głodnemu chleb na myśli. Kumpel potrzebował dostać się do magazynu , zabrał kluczyki ze stolika i pomaszerował przed siebie😁, 10 minut minęło a ten przylatuje i mówi bym schowala kluczyki do siebie bo leżały na widoku, powiedziałam mu by wrzucil mi je do kieszeni bo mialam rece zajęte, kolega popatrzył na mnie i powiedział " no wiesz co ale ja ci nie będę po spodniach i po rozporku grzebał"😂😂😂😂 a ja mu na to ze chodzilo mi o kieszenie w bluzie a nie w spodniach," w spodniach to tylko mój mężu będzie grzebać a nie kolega z pracy" hahaha, śmiał się aż wypieków dostal na twarzy😂😂😂😂😂. Tacy jesteście faceci, wam to tylko jedno w głowie myrda🤦🤦🤦😁😁😁😁.