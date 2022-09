David Beckham WŚCIEKŁ się na Brooklyna przez Nicolę Peltz: "Nie zachowujemy się tak w NASZEJ rodzinie"

Andrzej 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Piłkarzy-na porównuje się do rodziny królewskiej i to w Ameryce chłopie tutaj nikt na Was uwagi nie zwraca czyś ty chory czy pijany ubrany czy brudny kogo to obchodzi jakiś tam Beckham to nie Polska gdzie gdyby tam pojechał to by ludzie szaleli a tutaj nie widać Ich na ulicy nawet , jakiś tabloid napisze czasem o Nich czy na Ich temat gdy za to zapłacą bo pewnie rodzina Beckhamów już zapomniana i teraz temu tak piszą ogólnie to wielka bujda i ściema