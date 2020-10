Dawid Kubacki ZOSTANIE OJCEM!

Dawid Kubacki od lat uchodzi za jednego z najpopularniejszych polskich skoczków narciarskich i nieustannie notuje kolejne sportowe sukcesy. Na początku roku 30-latek zwyciężył prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, zostając tym samym trzecim Polakiem, któremu udał się ten wyczyn - wcześniej byli to Adam Małysz i Kamil Stoch . Tegoroczny sezon letni również okazał się dla Dawida Kubackiego niezwykle udany. Skoczek wygrał we wszystkich zawodach, w których wystartował. W sobotę natomiast po raz piąty w karierze został mistrzem Polski w skokach na igielicie, triumfując w Szczyrku.

Dobrze by było, żeby końcówka roku, w okolicach Świąt, była luźniejsza. W tym okresie zostanę tatą i fajnie by było być w tym czasie w domu (...) Zostało jeszcze troszkę czasu do rozwiązania. Modlę się tylko, by wszystko było w porządku. Póki co wszystko na to wskazuje - zdradził.