Dawid Narożny po raz drugi ZOSTAŁ OJCEM! Jego partnerka urodziła syna

Dawid Narożny jeszcze do niedawna był znany głównie w kręgu fanów muzyki disco polo. Wszystko oczywiście za sprawą jego aktywności w ramach formacji Piękni i młodzi, z której wyrzuciła go jego była żona, Magda. Choć celebryta odgrażał się, że wciąż należy do zespołu, to od niedawna realizuje się już jako solista i wciąż wchodzi w publiczne dyskusje z byłą ukochaną.