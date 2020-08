TYLKO NA PUDELKU: Znamy płeć dziecka Dawida Narożnego! "Termin mamy wyznaczony na połowę listopada"

Zakochana para zdecydowała się także odsłonić rąbka tajemnicy co do procesu wyboru imienia dla dziecka.

Jak to zazwyczaj bywa w takim momencie, mieliśmy częste dyskusje na temat imienia dziecka. Propozycji było wiele, od tradycyjnych po nowoczesne imiona. Dawid upierał się na Seweryna, bo uwielbia Seweryna Krajewskiego. Ja przekonywałam go do Oliwiera, co finalnie się nie udało. Po wielu dyskusjach chyba znaleźliśmy już złoty środek i do końca sierpnia będziemy mogli w stu procentach potwierdzić imię Narożnego Juniora - komentuje partnerka Dawida, Joanna.