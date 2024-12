Dawid Piątkowski staje w obronie młodszej o 16 lat partnerki i ujawnia, kiedy została milionerką: "Ona przełamuje stereotypy"

Tak, tak! jak zwykle. Oboje milionerzy z tiktoków, a potem się okazuje, że żadnych milionów nie ma, torebki i zegarki to były podróbki, a te trochę kasy, którą dostali od mafiosów na rozwałkę trzeba oddać co do grosza plus jeszcze kilka milionów, bo jako słupy robili za pralnię i ściga ich prokurator albo interpol.