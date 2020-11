Dawid Woliński sprezentował Joannie Przetakiewicz LUSTRO ZA 30 TYSIĘCY! "Jest jedyne na świecie"

Aneta 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Trzeba się zająć produkcja kartonowych ekomebli za 30kola, celebryci wszelkiej maści spod znaku DG czy LV brali by to jak ciepłe bułeczki a jak naszuraja nosy koksem biorą wszystko byle by było drogie, podczas gdy 30% społeczeństwa żyje na skraju ubustwa, dzieci w domach dziecka mają super dzieciństwo, a dla emeryta zostają śmietniki na nowych osiedlach i zbieranie puszek zeby mieć na święta lub prezent dla wnuka, zdrowi na umyśle ludzie nie karmią się tego typu rozrywkami, dlatego nam normalnym zostaje tylko uczyć nasze dzieci co znaczy współczucie dla drugiego człowieka by nie był takim pustym gościem jak te śmieszne typki