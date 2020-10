Uszczęśliwiona Joanna Przetakiewicz chwali się HUCZNYM WESELEM w greckim kurorcie: "Tak łatwo Cię kochać!" (ZDJĘCIA)

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi doniesieniami, Joanna Przetakiewicz nie wyobrażała sobie, aby celebrowanie uczucia, którym pała do holenderskiego producenta Rinke Rooyensa , zakończyło się na skromnej, domowej ceremonii. Dlatego też w ten weekend zapakowała swoich znamienitych gości na pokład prywatnego samolotu i wyruszyła nad greckie wybrzeże, a dokładniej do luksusowego kurortu Amanzoe niedaleko Porto Heli , gdzie urządziła huczną imprezę.

Słowami, które dla mnie składasz z czułością. Codzienną troską, albo ćwiczeniem na głos na ulicach Londynu "I will never love again" - słyszałam z okna ten śpiew - nie wiedziałam, że to ty… a ty ćwiczyłeś, żeby stanąć potem na scenie teatru, zaśpiewać to przy akompaniamencie orkiestry dla jedynego widza, wzruszonego do łez widza - dla mnie.