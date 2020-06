Dawid Woskanian z "Top Model" chwali się pocałunkiem od ukochanej: "Dzień dobry, KOCHAM CIĘ" (FOTO)

Tak myślę 1 godz. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Dziwne, mówił jak tobie czuł nigdy potrzeby związku. Tak wyglądają jak dzieci, zaraz zaczna sie problemy to dziewczyna ucieknie, z nim o uczuciach nie pogada. On jeszcze musi duzo dojrzeć do związku