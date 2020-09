Dawno niewidziana Kinga Rusin ze złotym łańcuchem na szyi pędzi na lunch do "restauracji celebrytów" (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek o Kindze Rusin: "Unikałam oglądania"

Póki co miejsce Kingi w śniadaniówce zajęła Agnieszka Woźniak-Starak, a Rusin odpoczywa od telewizji. Ostatnio rzadko można ją zobaczyć, ale udało się to paparazzi, którzy wypatrzyli ją w drodze do ulubionej warszawskiej restauracji celebrytów.