Dawno niewidziany syn Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis wędruje po ulicach Londynu w towarzystwie ukochanej (ZDJĘCIA)

Ostatnie tygodnie z pewnością nie należały do najprzyjemniejszych w historii dynastii Deppów. Gwiazdor wielkiego ekranu Johnny Depp ponownie znalazł się w centrum zainteresowania ze względu na toczący się proces, w którym próbuje oczyścić swoje imię po oskarżeniach ze strony brytyjskiego tabloidu. Lawirowania między zeznaniami nie ułatwia mu z pewnością obecna na sali rozpraw eksmałżonka - Amber Heard , która dwoi się i troi, aby oczernić aktora.

18-letni syn gwiazdorskiej pary w przeciwieństwie do starszej siostry na co dzień unika rozgłosu. W ostatni wtorek fotoreporterom udało się jednak uchwycić go podczas spaceru ulicami Londynu. Towarzyszył mu wówczas obiekt jego uczuć - starsza o dwa lata francuska modelka Camille Jansen.