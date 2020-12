Paloma Elsesser pozuje w "Vogue'u". Mama i babcia modelki plus size PŁACZĄ ZE WZRUSZENIA

Mimka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 208 27 Odpowiedz

Zlinczujcie mnie, nie podoba mi się. W Stanach Zjednoczonych wszyscy oszaleli na tle poprawności dotyczącej wyglądu. Czego ta okładka nie pokazuje, to mogę powiedzieć jako eks-grubas (który utył 30 kg z powodu niedoczynności tarczycy). A nie pokazuje zbyt wysokiego ciśnienia, otarć na nogach, niemożności złapania oddechu po trzech piętrach, insulinooporności (czyli prostej drogi do cukrzycy typu 2), otłuszczonych organów wewnętrznych, obciążonego serca i stawów, zadyszki, gigantycznego pocenia się latem... tak tylko wymienię kilka "niedogodności" związanych z dużą nadwagą. Można się oszukiwać, że ta dziewczyna jest zdrowa. Nie jest. To jest szkodliwe społecznie.