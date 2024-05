Demi Moore w skąpym bikini ZACHWYCA sylwetką. Trudno uwierzyć, że ma 61 lat (WIDEO)

W show-biznesie nie brakuje gwiazd, którym od lat udaje się zatrzymać proces starzenia. Niezaprzeczalnie jedną z takich osób jest Demi Moore , która przez kilka dekad cieszyła się tytułem jednej z najpiękniejszych aktorek Hollywood. Aż ciężko w to uwierzyć, ale kilka miesięcy temu gwiazda świętowała swoje 61. urodziny.

Demi Moore jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie prezentuje swoją fantastyczną formę, której zapewne pozazdrościłaby jej niejedna młodsza koleżanka. Imponująca figura prawdziwej ikony lat 90. to zasługa regularnych treningów pod okiem profesjonalistów oraz przestrzegania specjalnej, zdrowej diety. Trzeba jednak przyznać, że efekty widać gołym okiem...

Demi Moore znów zachwyciła sylwetką. Internauci są pod wrażeniem

Ostatnio aktorka miała kolejną okazję do zaprezentowania całemu światu swojej smukłej sylwetki. Demi Moore wraz z bliskimi wybrała się na urlop do Meksyku. Na profilu 61-latki w mediach społecznościowych pojawiło się zabawne nagranie do utworu "Burning Love" z Royal Philharmonic Orchestra, Elvisa Presleya. Na filmie możemy zobaczyć, jak gwiazda i jej bliscy m.in. córka czy przyjaciele, radośnie bawią się na piaszczystej plaży.