Deynn chwali się nową siłownią za 140 tys. zł

Początkowo Deynn i Majewski planowali zagospodarować częściowo przestrzeń na strychu na siłownię . Długo jednak wstrzymywali się z rozpoczęciem remontu i w ich głowach narodził się nowy pomysł. Od teraz będą mogli trenować w małym, przeszklonym budynku we własnym ogrodzie.

Deynn chwali się siłownią. Zdradziła, ile kosztowała

Na Instagramie Deynn właśnie ukazała się obszerna relacja, na której można było zobaczyć proces stawiania nowego budynku w jej ogrodzie. Już chwilę później pochwaliła się bardzo dobrze wyposażoną siłownią, na której nie brakuje różnego rodzaju maszyn, ciężarów oraz niezbędnych akcesoriów do ćwiczeń. Influencerka zdradziła, że wylanie gruntu kosztowało ich 11 tys. zł, natomiast postawienie pawilonu 77 tys. zł. Na jednej ze ścian znajdują się lustra za 7,6 tys. zł, a podłogę pokryto puzzlami za 3,6 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć cenę sprzętu, który wyniósł ok. 35 tys. zł, montaż za 2,5 tys. zł oraz dodatkowe akcesoria za 4 tys. zł.