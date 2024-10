Deynn walczyła z trądzikiem. Pokazała, jak NAPRAWDĘ wyglądała jej cera. "Nie mogłam leżeć ani na jednej, ani na drugiej stronie"

Zastanów się, co ty piszesz. Wiem, że to takie popularne: "Zrób dziecko, jak jest źle - to się naprawi". Gówno prawda, może i się naprawi, ale tylko na chwilę. Rzeczy niewyjaśnione, zaklejone lekkim plasterkiem, w końcu nabiorą siły i uderzą z podwójną mocą - brzmiał fragment jej odpowiedzi.

Z trądzikiem zmagam się od kiedy skończyłam 14–15 lat. Kiedyś rodziców nie było stać na dermatologa, więc nauczyłam się z nim żyć. Były momenty, że był on większy lub mniejszy, ale zawsze był, zawsze - zaczęła swoją opowieść i przypomniała o wydarzeniach sprzed roku. To właśnie wtedy zmarła jej ukochana mama.

W 2023 roku, wraz z tą rozpaczą, ten trądzik przyszedł taki, że... wyglądałam bardzo źle. Tłumaczyłam sobie, że jest to spowodowane stresem, bo to był tragiczny czas - ja od środka umarłam. Potrzebowałam czasu, żeby odżyć na nowo, i po kilku miesiącach cera zaczęła się poprawiać. Znowu nic z tym nie robiłam. W lipcu/sierpniu znowu mnie wysypało, ale to był trądzik, jakiego nigdy nie miałam. To były bolące bulwy - nie mogłam leżeć ani na jednej, ani na drugiej stronie. Był na żuchwie, policzkach, koło uszu, na szyi... To było tak bolesne, że nigdy wcześniej, mimo że żyję z trądzikiem od kilkunastu lat, czegoś takiego nie doświadczyłam - dodała.