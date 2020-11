Dominic D'Angelica z "Top Model" był skazany za SEKS Z NIELETNIĄ?!

😀🧤 OLA 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sama mieszkam w USA i wiem jak czesto mlode /nieletnie dziewczyny przychodza do barow udajac pelnoletnie. Nikt nie rozpozna czy ona ma 15.5 czy juz 16 lat. W przypadku tego Domunika musialo to byc przy jej pozwoleniu i jego nie wiedzy co do jej wieku poniewaz w innym przypadku zaden sad nie potraktowalby go tak lagodnie. Dostalby zasadzona kare wiezienia a nie zawiasy. Zawiasy maja nauczyc swiadomosci, jest to kara pouczajaca. A poza tym za swoje juz dostal bo przeciez nie jest osoba poszukiwana. Chlopak zmienil sie i jest na prawde sympatycznym chlopakiem.