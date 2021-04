Dominic West dostał od żony ZAKAZ kontaktu z Lily James! "Nigdy więcej nie może z nią pracować"

Nocoz 38 min. temu zgłoś do moderacji 99 2 Odpowiedz

To on zdradził żonę, on miał zobowiązania, ona była wolna i ok ale jednak drobny niesmak pozostanie tez do Lily - mieć romans z żonatym starszym mężczyzna mieć jedno, ale lansować się z nim bezceremonialnie na mieście za rączkę - pokazuje cały szacunek