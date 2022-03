Dominik Raczkowski z "Warsaw Shore" SFINGOWAŁ WŁASNĄ ŚMIERĆ! Nazywa to... eksperymentem społecznym: "ZROBIŁEM WAS W CH*JA"

Problemy zaczęły się, gdy media nie były w stanie potwierdzić daty pogrzebu Dominika Raczkowskiego z "Warsaw Shore" w parafii w Katowicach. Pojawiało się też coraz więcej domysłów w sieci, jakoby mężczyzna wcale nie umarł, a wątpliwości nabrali nawet jego dawni znajomi z programu. W końcu we wtorek w późnych godzinach wieczornych sprawa się wyjaśniła, co ogłosił... sam "zmartwychwstały" Dominik .

Raczkowski udostępnił w serwisie YouTube nagranie zatytułowane "Daliście się zrobić w c..." , gdzie, potykając się momentami o własne słowa, przyznaje, że sfingował własną śmierć . Jednocześnie ma wyraźne pretensje do świata, że uwierzono mu na słowo. Jak twierdzi, chciał pokazać, że "influencerzy nami manipulują".

Wystarczy smutna storka, zagranie na emocjach, wzbudzenie współczucia i łykacie wszystko jak pelikan. Gdybyście nie łykali tego wszystkiego, to influencerzy by tego nie wykorzystywali - próbował argumentować, po czym dodał: I co w związku z tym? Nic, po prostu wyszliście na debili . Zostaliście pozbawieni krytycznego myślenia, zostaliście pozbawieni rozumu.

Zgodnie z oczekiwaniami, komentarze pod nagraniem są miażdżące. Internauci raczej nie wyczuli jego intencji w próbie wykonania "eksperymentu społecznego", za to wprost oskarżają go o wybijanie się w najgorszy możliwy sposób.

"Chłop wygrał plebiscyt na Dzbana Roku", "Kto normalny pozoruje własną śmierć po to, aby pokazać ludziom, że wierzą we wszystko, co jest w internecie?", "Chłopie, jesteś cancelled", "Przykre, że człowiek dopuszcza się takich rzeczy dla odrobiny rozgłosu i fejmu", "Było mi autentycznie przykro, że ktoś z mojej szkoły znowu umarł w młodym wieku. Wstyd i tyle powiem", "Eksperyment społeczny, no hit", "Na prawdę trzeba było upozorować swoją śmierć, żeby takie coś udowodnić?" - czytamy.