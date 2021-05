Dominika Kulczyk POKAZAŁA DZIECI! (ZDJĘCIA)

Wszystko, co się wydarzyło, ma głęboki sens. Nasze dzieci miały przyjść na świat, miały mieć właśnie tę mamę i tego właśnie ojca. Zawsze z Jasiem tak im mówiliśmy - że one sobie nas wybrały. I to się nie zmieni. Zawsze będziemy ich rodzicami. I zawsze będą miały naszą miłość. Myślę też, że to właśnie jest szacunek do drugiej osoby - pozwolić jej odejść. Pozwolić jej i sobie być szczerym - mówiła Kulczyk w rozmowie z Galą.