Dominika Serowska pokazuje nowe zdjęcie małego Romeo i zdradza, jak dochodzi do siebie po cesarskim cięciu. "Jeszcze długa droga przede mną"

Na początku grudnia Dominika Serowska i Marcin Hakiel powitali na świecie synka, który otrzymał imię Romeo . Z radością dzielą się zdjęciami malucha, wzbudzając przy tym zachwyt swoich fanów. Co ciekawe, para nie zasłania twarzy chłopca emotikonami ani nie pokazuje go od tyłu. Przeciwnie – od pierwszych dni możemy obserwować, jak zmienia się jego twarz.

Jeśli chodzi o komentarze i moje zdanie na ich temat, to mogę powiedzieć tylko tyle, że nie ma co dyskutować z przeciętnością. Wrony zawsze kraczą razem, a orzeł szybuje sam - powiedziała Pudelkowi.

Jestem w trakcie regeneracji mojej blizny po cc i jestem już spokojniejsza, bo goi się fenomenalnie. Powoli mogę włączyć ćwiczenia do swoich zabiegów, więc jestem mega podekscytowana, że powrót do formy jest coraz bliżej, chociaż jeszcze długa droga przede mną. Zadbanie o bliznę po cc jest absolutnie ważne! Nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny blizny, ale o to, co dzieje się pod naszą skórą. Ma to później ogromny wpływ na wykonywane przez nas różne czynności, jak również nasze samopoczucie i komfort w ewentualnej kolejnej ciąży - napisała.