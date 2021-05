Dominika Tajner chwali się, że 62-LETNI PARTNER pocieszał ją po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim. Słodko?

Dominika Tajner wiele lat temu zawitała na rodzimych salonach za sprawą romantycznej relacji z Michałem Wiśniewskim . Jej małżeństwo z kochliwym liderem Ich Troje przetrwało ostatecznie 7 lat, a o tym, że to koniec, dowiedziała się po otrzymaniu dokumentów rozwodowych. Jak sama twierdziła, nie spodziewała się z jego strony takiego kroku.

Choć wieści o czwartym rozwodzie Michała Wiśniewskiego momentalnie obiegły media, to on i Dominika Tajner postanowili się mimo wszystko dogadać. Byli małżonkowie zgodnie stwierdzili, że pranie brudów na oczach całej Polski nie jest dobrą praktyką i o łączącym ich niegdyś uczuciu wypowiadają się dziś wyjątkowo ostrożnie. Od tego czasu lider Ich Troje ożenił się już po raz piąty, a jego "żona numer cztery" właśnie pochwaliła się nową miłością .

W połowie kwietnia Dominika Tajner zdradziła, że w jej życiu w końcu pojawił się wyjątkowy mężczyzna. Zaskoczeniem było natomiast, że tajemniczy jegomość jest od niej o dwie dekady starszy, co wzbudziło spore poruszenie w mediach. Sama celebrytka zapewniała jednak, że zupełnie nie zwraca na to uwagi, a jej nowy ukochany imieniem Demetris już w maju zawita do Polski.