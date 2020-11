Donald Tusk świętuje 42. rocznicę ślubu! "Byliśmy studentami bez grosza przy duszy" (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że Donald Tusk jest szalenie rodzinnym politykiem. Swoje przywiązanie do najbliższych były premier podkreśla nie tylko w wywiadach, ale i w sieci. Na profilu na Instagramie byłego premiera nie brakuje wpisów, w których zapewnia o miłości do najważniejszych kobiet w jego życiu: żony, córki i wnuczki.

Nie da się ukryć, że 63-latek świetnie odnajduje się w roli dziadka. Lubi pokazywać w sieci chwile spędzone w towarzystwie dzieci swojego syna, Michała. Wygląda na to, że były premier traktuje swoją rolę niezwykle poważnie i stara się jak najlepiej organizować wnukom czas.

24 listopada przypada ważny dzień dla szefa Europejskiej Partii Ludowej i jego rodziny: dokładnie 42 lata wcześniej on i Małgorzata stanęli na ślubnym kobiercu. Aby uczcić ten jubileusz Donald udostępnił na Instagramie serię zdjęć, na których widać państwa młodych w "najważniejszym dniu ich życia". Oprócz tego polityk udostępnił kilka rodzinnych fotografii sprzed lat.

To był deszczowy dzień 1978 roku - napisał. Ślub odbył się w Gdańsku, a wesele w Gdyni, żeby nikt nie czuł się gorszy. Mieliśmy po 21 lat, byliśmy studentami bez grosza przy duszy, bez mieszkania, ale za to z marzeniami, z których dwa najważniejsze, czyli Michał i Kasia, spełniły się już po kilku latach. Od tego czasu świat wokół nas zmienił się kompletnie, minęły - mogłoby się zdawać - całe epoki, a ja mam wciąż wrażenie, że to było wczoraj.