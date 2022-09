Donald Tusk pokazuje wnukom jabłoń i cytuje Księgę Rodzaju: "Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia..."

W ubiegłym roku Donald Tusk ogłosił wielki powrót do świata polskiej polityki. Od tamtej pory przewodniczącego PO regularnie można podziwiać podczas kolejnych publicznych wystąpień. Niedawno polityk spotkał się nawet z Małgorzatą Rozenek, z którą dyskutował na temat in vitro .

Po powrocie do Polski Donald Tusk może również do woli cieszyć się chwilami w gronie najbliższych, w tym żony, dzieci oraz gromadki wnucząt. Były premier, podobnie jak większość polityków, aktywnie działa w mediach społecznościowych. Nie ogranicza się jednak do komentowania politycznych realiów na Twitterze i równie chętnie relacjonuje swoje poczynania na Instagramie. Tusk dość często pozwala sobie w sieci na odrobinę prywaty, pokazując np., jak spędza czas z wnukami. Niedawno chwalił się wspólnym seansem kreskówkowych przygód Kubusia Puchatka.