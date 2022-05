Dorota Chotecka prezentuje wdzięki w stroju kąpielowym. "Proszę pani, petarda" (FOTO)

TRESS 58 min. temu zgłoś do moderacji 16 21 Odpowiedz

Chotecka, a wcześniej Kapusta eksponuje ciało, kiedy czas gryzie niemiłosiernie. Tak, przyznaję, Dorota to naturalna pani z fajna sylwetką. Ale po co ten ekshibicjonizm? Dla poprawy samopoczucia? Dla poklasku? Dla zaspokojenia swojego ego? Dla przypomnienia o sobie? A nie lepiej było cieszyć się z pobytu we dwoje? Dzielenie się swoimi niekompletnymi fotkami z milionami to jakby zdrada męża. Chyba, że to wspólnie wymyślony show? Tak, czy inaczej, dla mnie niesmaczne i niepotrzebne.