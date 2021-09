Dorota Chotecka na zdjęciu z mężem SPRZED PONAD 30 LAT! Bardzo się zmienili? (FOTO)

Małżeństwa z długim stażem to w show biznesie rzadkość. Jedną z takich par są Dorota Chotecka i Radosław Pazura.

Gdy już zostali parą, Dorota stawiała na karierę, a zamążpójście i macierzyństwo odkładała na później . W 2003 roku doszło jednak do zdarzenia, które wszystko zmieniło. Radosław miał wypadek samochodowy. Kierujący pojazdem Waldemar Goszcz zginął wówczas na miejscu.

Pazura przez pół oku dochodził do siebie. Był to czas przemyśleń i zbliżenia się do Boga. Ostatecznie oboje z Dorotą stwierdzili, że chcą się pobrać. Cztery lata później urodziła się ich córka, Klara Maria.