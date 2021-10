Dorota G. ZABRAŁA GŁOS w sprawie doniesień o fałszywych fakturach

Tada 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Ilu my tu mamy sędziów w komentarzach! Już wydali wyrok - winna. 3/4 z komentujących nigdy nie miało styczności z rachunkowością i biznesem w ogóle. Jasne, że mogła kombinować żeby nie bulić podatku i poprosić księgowego o "pomysł" ale równie dobrze mogła nie mieć zielonego pojęcia jakie faktury ma w rozliczeniu. Ludzie na matmie się nie znają a co dopiero na rachunkach. Po to właśnie biorą sobie kogoś do zrobienia tego za nich. Nie znamy sprawy a tu już wszyscy wyrok wydali. Mądrale