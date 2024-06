Dorota Gardias o wychowywaniu córki z aktualnym partnerem Edyty Herbuś: "Nie pozwalam sobie, żeby ktoś, kto nie ma doświadczenia, pouczał mnie"

Dorota Gardias wychowuje córkę w patchworkowej rodzinie

Nie mogę na wielu płaszczyznach zgodzić się, porozumieć z tatą Hani, więc odpuściłam. Po prostu wiem, że my nie znajdziemy porozumienia w pewnych tematach, więc po co drzeć koty? On ma swoją wizję i ma do niej święte prawo. Jest oddzielnym bytem, ma swoją filozofię życia i muszę to uszanować. Ale też chcę, żeby on uszanował moją wizję, moje podejście itd. Jeżeli coś mnie szczególnie zaniepokoi, to sprawdzam, zgłębiam temat i jeśli uznam, że to nie jest fajne, to wtedy dzwonię i walczę o to, żeby było inaczej - tłumaczy.