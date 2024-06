Dorota Gardias POTWIERDZA nowy związek! "Mój partner związany jest z piłką nożną"

Na szczęście Dorota Gardias może liczyć na wsparcie swojego... nowego ukochanego . Jak wyznała w jednym z wywiadów - to on dopingował ją podczas tworzenia utworu. Kiedy go komponowała, nie miała pojęcia, że będzie to "futbolowa piosenka" . Dopiero partner uświadomił jej, że przecież zbliżają się Mistrzostwa Europy.

Jak sobie nuciłam tę piosenkę, to najpierw byłam bardziej w kosmosie i myślałam, że to będzie bardziej metafizyczna piosenka, jeśli chodzi o tekst, ale później chodziłam i nuciłam - zaśpiewało mi się "ole, ole" i pomyślałam: a może by tak o piłce nożnej? Pobiegłam do mojego chłopaka i mówię: słuchaj, kiedy są najbliższe rozgrywki? Odpowiedział mi, że już zaraz. Sprawdziłam - żaden z artystów nie przygotowywał takiego utworu pod mecze - pomyślałam, że to przestrzeń dla mnie - powiedziała Plejadzie.