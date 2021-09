Dorota Gardias wspomina moment, gdy dowiedziała się, że ma nowotwór: "Najpierw pojawiła się OGROMNA PANIKA"

taka prawda 47 min. temu zgłoś do moderacji 111 3 Odpowiedz

jakie to niesmaczne jest, pani miala nowotwor niezlosliwy, ktory nie wymaga leczenia poza operacja robiona w znieczuleniu miejscowym. jak maja sie czuc kobiety walczace o zycie z rakiem piersi gdy taka pani opowiada o swoim dramacie przy czyms co pewnie ma wiekszosc z nas. czasami lepiej nic nie mowic i zachecic do badania sie. 2 lata sie nie odzywala, trzeba bylo to kontynuowac. sama mialam to samo i do glowy by mi nie przyszlo stawiac moje przezycia obok kobiet ktore maja chemie, amputacje piersi itp to jest po prostu niesmaczne